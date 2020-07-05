05 Temmuz 2020 Pazar 16:33 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 17:07

Ülkedeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dün akşam düzenlenen toplantısında konuşan Osmani, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fas'a müdahale ederek karışıklık çıkarmak ve başarısını gölgelemek isteyenler var." ifadesini kullanan Osmani, bu odakların ülkenin siyasi liderlerine saldırarak haksız bir karalama kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Osmani, bununla birlikte Fas halkının söz konusu odaklara gereken cevabı verdiğini kaydetti.

Fas'ın başarısını kıskananlar olduğunu belirten Osmani, Fas Kralı 6. Muhammed'in ülkenin içerde ve dışarda bağımsızlığını koruduğunu söyledi.

- FAS VE BAE ARASINDAKİ GERGİNLİK



Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı olduğu iddia edilen "trol ordusu", geçen ay Fas hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle baş edemediğini iddia ederek, ülkenin "açlığın eşiğinde" olduğu propagandasını yaymıştı.

Buna karşılık Fas'ta "Teşekkürler Osmani" etiketiyle hükümete destek kampanyası başlatılmıştı.

Fas, Yemen ve Körfez krizlerinde takındığı tavır sebebiyle bir süredir Suudi Arabistan ve BAE ilişkilerinde gerginlik yaşıyor.

Yemen'deki Arap koalisyonundan ayrılan ve Katar'a karşı yürütülen ablukada Doha karşıtı adımlarda yer almayan Fas, başta BAE ve Suudi Arabistan olmak üzere bu eksendeki ülkelerin saldırılarına maruz kalıyor.