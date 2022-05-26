Fas'ta OHAL 1 ay uzatıldı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerin etkinliğini sürdürme amacıyla OHAL'in 30 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Fas genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başlanan OHAL'in mayıs sonu itibarıyla sona ermesi bekleniyordu.

Fas hükümeti, olağanüstü sağlık durumu kapsamında, "eğlence mekanlarının gece kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve aşı kartı olmadıkça şehirler arası seyahat yasağı" gibi istisnai önlemler almış, salgın durumunda yaşanan iyileşme çerçevesinde zamanla bu kısıtlamaları kaldırmıştı.

Ülkede son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına düşmüş durumda.