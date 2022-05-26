İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,318
  • EURO
    17,557
  • ALTIN
    968.589
  • BIST100
    2450.84
Dünya

Fas'ta OHAL 1 ay uzatıldı

Fas makamları Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 'sağlık olağanüstü halini' (OHAL) bir ay daha uzatma kararı aldı.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerin etkinliğini sürdürme amacıyla OHAL'in 30 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Fas genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başlanan OHAL'in mayıs sonu itibarıyla sona ermesi bekleniyordu.

Fas hükümeti, olağanüstü sağlık durumu kapsamında, "eğlence mekanlarının gece kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve aşı kartı olmadıkça şehirler arası seyahat yasağı" gibi istisnai önlemler almış, salgın durumunda yaşanan iyileşme çerçevesinde zamanla bu kısıtlamaları kaldırmıştı.

Ülkede son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına düşmüş durumda.

  • sağlık olağanüstü halini
  • OHAL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.