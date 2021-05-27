Fas'ta parlamentonun birinci kanadı Hint keneviri yasa tasarısını onayladı

AA 27 Mayıs 2021 Perşembe 07:39 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 07:40

Meclis oturumunda oylamaya sunulan tasarıya 119 milletvekili "evet" derken, ret oyu kullananların sayısı 48'de kaldı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde de onaylanması gerekiyor.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarının 11 Mart'ta Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı, nisanın başında ise meclise sevk edildiği duyurulmuştu.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor.

Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

ESKİ FAS BAŞBAKANI BENKİRAN, HİNT KENEVİRİ TASARISI NEDENİYLE ALDIĞI PARTİ ÜYELİĞİNİ DONDURMA KARARINDAN VAZGEÇTİ

Eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından daha önce parti üyeliğini askıya alma kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Fas'taki parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinde Hint keneviri tasarısını onaylanmasının ardından "Alyaoum 24" haber sitesine açıklama yapan Benkiran, daha önce aldığı parti üyeliğini askıya alma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, PJD milletvekillerinin oylamada ret oyu kullanmasının ardından "Eski pozisyonuma döneceğim." ifadesini kullanan Benkiran, söz konusu tasarının parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisindeki oylamasının tamamlanmasını beklemeyi planladığını vurguladı.

Benkiran, Temsilciler Meclisindeki oylamada PJD üyelerinin tasarıya ret oyu kullanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "bu oylamanın, partinin görev tanımı ve ilkelerine bağlılığından hareketle bir ruhu olduğunu gösterdiğini" aktardı.