İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6895
  • EURO
    48,9087
  • ALTIN
    5166.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fas'ta protestolar sürüyor

Fas'ın çeşitli kentlerinde 'sosyal adalet, eğitim ve sağlıkta reform ile yolsuzlukla mücadele' talepleriyle başlayan 'Z kuşağı' protestoları altıncı gününde devam etti.

AA3 Ekim 2025 Cuma 08:47 - Güncelleme:
Fas'ta protestolar sürüyor
ABONE OL

Başkent Rabat, Kazablanka ve Huribga'nın da aralarında bulunduğu kentlerde gençler hükümet karşıtı sloganlar attı.

Huribga'da protestocular güvenlik güçlerine çiçek verdi, Kazablanka'da ise yüzlerce genç Mareşal Meydanı'nda bir araya geldi.

Sağlık ve eğitimdeki krizleri gerekçe göstererek hükümeti istifaya çağıran göstericiler, "eğitim ve sağlık hakkı" ile "yolsuzluğun sona ermesi" talebini yineledi.

Gösterilerde herhangi bir müdahale veya gözaltı yaşanmadı.

Öte yandan Kazablanka ve Tanca valilikleri, sosyal medyada paylaşılan "sokağa çıkma yasağı" iddialarını yalanladı.

Parlamentodan bir yetkili ise gençlerin sağlık, eğitim ve sosyal adaletle ilgili taleplerinin meşru olduğunu belirterek, hükümet ile protestocular arasında arabuluculuğa hazır olduklarını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.