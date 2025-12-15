İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Dünya
  • Fas'ta sel ve fırtına felaketi: Can kaybı 37'ye yükseldi
Dünya

Fas'ta sel ve fırtına felaketi: Can kaybı 37'ye yükseldi

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

15 Aralık 2025 Pazartesi 09:57
Fas'ta sel ve fırtına felaketi: Can kaybı 37'ye yükseldi
Olumsuz hava koşullarının ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerine ulaşımın geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Asfi Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, sel ve şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan can kaybının 37 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, selden etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar görenlere destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini aktardı.

Fas'ta dün özellikle kıyı bölgelerinde sel ve su baskınları, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı yaşandığı, sel ve soğuk hava koşulları nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

  • şiddetli fırtına

