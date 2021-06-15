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Dünya

Fas'ta uçuşlar yeniden başladı

Fas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan uluslararası gidiş-geliş uçak seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

AA15 Haziran 2021 Salı 23:18 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 23:18
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Uçuşların başlamasıyla Kazablanka kentindeki ülkenin en büyük havalimanlarından 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı'nda hareketlilik yaşandı.

Fas, şubat ayından bu yana 50'yi aşkın ülke ile arasındaki gidiş geliş uçak seferlerini durdurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, ülkede salgının yayılmasına ilişkin olumlu göstergeler ve vaka sayısındaki azalmanın ardından ülkeye giriş yapmak isteyenler için yolcu uçuş seferlerinde uygulanan kısıtlamanın hafifletilerek kademeli yeni önlemler alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, gidiş-geliş yolcu uçuş seferlerinin bazı istisnai izinlerle 15 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Açıklamada ayrıca ülkelerin, virüsün özellikle de mutasyona uğramış Kovid-19'un yayılım ve kontrol altına alınma durumuna göre iki grup halinde sınıflandırılacağı; yolcuların bu sınıflandırmaya göre aşı belgesi, PCR testi, karantina gibi bazı şartlara tabi olacağı ifade edilmişti.

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