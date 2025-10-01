İSTANBUL 22°C / 14°C
  Fas'ta ''Z kuşağı'' protestosu! Hükümetten diyalog mesajı geldi
Dünya

Fas'ta ''Z kuşağı'' protestosu! Hükümetten diyalog mesajı geldi

Fas'ta eğitim ve sağlık reformunun yanı sıra yolsuzlukla mücadele talebinde bulunulan 'Z kuşağı' adıyla düzenlenen gösteriler dördüncü gününde devam ederken, hükümet diyalog mesajı verdi.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 10:23
Fas'ta ''Z kuşağı'' protestosu! Hükümetten diyalog mesajı geldi
Hükümetten yapılan ilk resmi açıklamada, "gençlerin sosyal taleplerine olumlu ve sorumlu şekilde yanıt vermeye hazır olunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde tek yolun diyalog olduğu vurgulandı.

Son günlerde başta Kazablanka, Tanca ve Tetuan olmak üzere birçok kentte gençlerin düzenlemek istediği protestolar güvenlik güçlerince engellenirken, yetkililer 24 kişinin trafiği engelleme gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ayrıca, protesto görüntülerini manipüle etmekle suçlanan bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Parlamentodaki Sosyal İşler Komisyonunun ise yarın Sağlık Bakanı'nın katılımıyla sağlık sistemindeki reformları görüşmek üzere toplanacağı duyuruldu.

Fas'ta "Z kuşağı" gençleri, 4'üncü gününe giren protestolarda eğitim ve sağlıkta reform, yolsuzlukla mücadele ve istihdam olanaklarının artırılması taleplerini dile getiriyor.

