2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
  • Fas'taki protestolarda kan aktı: Açılan ateşte 2 kişi öldü
Fas'taki protestolarda kan aktı: Açılan ateşte 2 kişi öldü

Fas'ın orta kesimlerindeki İnezgane Ait Melloul vilayetine bağlı Kılia kentinde; birkaç gündür ülkede devam eden 'Z Kuşağı' protestolarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 12:27
Fas'ta "Gen Z 212" (Z Kuşağı) Hareketinin çağrısıyla "sosyal adalet ve yolsuzlukla mücadele" talepleriyle başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde sürüyor.

İnezgane Ait Melul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece bir grup göstericinin jandarma merkezine saldırarak cephane ve silahları ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Saldırıyı engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin "meşru müdafaa kapsamında" silah kullanmak zorunda kaldığı ve olayda 2 kişinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı kaydedildi.

Fas'ta başta Kazablanka, Tanca ve Tetuan olmak üzere birçok kentte gençlerin düzenlemek istediği protestolar güvenlik güçlerince engellenirken, yetkililer 24 kişinin trafiği engelleme gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Protestoların şiddet ve tahribata dönüşmeye başladığı sırada hükümetten yapılan ilk resmi açıklamada, "gençlerin sosyal taleplerine olumlu ve sorumlu şekilde yanıt vermeye hazır olunduğu" ifade edilmişti.

Parlamentodaki Sosyal İşler Komisyonunun ise yarın Sağlık Bakanı'nın katılımıyla sağlık sistemindeki reformları görüşmek üzere toplanacağı duyurulmuştu.

