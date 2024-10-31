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Dünya

Fas'tan Filistin direnişini 'terörist' olarak niteleyen Macron'a sert tepki: Kışkırtıcı ve provokatif

Fas'ta muhalefetin sivil kanadını temsil eden Tevhit ve Islah Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin direnişini 'terörist' ve 'barbar' olarak nitelemesine tepki gösterdi. Hareket, Macron'un sözlerinin Faslılar için kışkırtıcı ve provokatif olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 01:38 - Güncelleme:
Fas'tan Filistin direnişini 'terörist' olarak niteleyen Macron'a sert tepki: Kışkırtıcı ve provokatif
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Fas'ta muhalefetteki Tevhit ve Islah Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas meclisinde dün yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmesine karşı yazılı açıklamada bulundu.

MACRON'UN PROVOKATİF SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Macron'un açıklamalarının "son derece tehlikeli" ve Faslılar için provokatif olduğu belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Filistin direnişine saldırarak barbarlıkla suçladığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Tarihin gerçeklerinin bariz bir şekilde çarpıtıldığı açıklama, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kınanan Siyonist işgalin suçlarının örtbas edilmesi ve meşrulaştırılmasıdır." ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in suçlarını meşrulaştıran bu açıklama, Faslılar için vicdani açıdan son derece tehlikeli ve kışkırtıcıdır." ifadeleriyle Macron'a tepki gösterildi.

Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi, muhalefette yer alan Adalet ve Kalkınma Partisinin sivil kanadı olarak biliniyor.

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