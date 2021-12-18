Fas Kralı'ndan Körfez ülkelerine teşekkür!

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 01:27 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 01:30

Kral 6. Muhammed, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, Kuveyt Emiri Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a mektup gönderdi.

Fas haber ajansı MAP'ın yayımladığı mektupta Kral 6. Muhammed, 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Batı Sahra'nın Fas toprağı oluşuna verilen güçlü destekten duyduğu memnuniyeti ve şükranı ifade etti.

Bu ülkelerle kader birliğine derin bir inanç duyduğunu kaydeden Fas Kralı, "Körfez ülkelerinin tutumu, Fas'ın, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarını müdafaa etme ve stratejik ortaklıkları güçlendirme konusundaki isteğini artırmaktadır." ifadesine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 Aralık'ta düzenlenen 42. KİK Zirvesi'nin kapanış bildirisinde Batı Sahra'nın Fas'a ait olduğunu destekleyen tutarlı tavır ve kararların önemine işaret edilmişti.