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Dünya

Fas'tan Libya'ya Kuzey Afrika ve Sahel desteği

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'nın istikrarının, Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerinin güvenlik ve istikrarında 'olumlu' etkilerinin olduğunu bildirdi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 10:03 - Güncelleme:
Fas'tan Libya'ya Kuzey Afrika ve Sahel desteği
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Fas resmi haber ajansına göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Khoury ile yaptığı görüşmenin ardından başkent Rabat'ta gazetecilere açıklama yaptı.

Burita, "Bugün Libya krizinin bir çıkış yolu bulması gerekiyor, çünkü Libya'nın istikrarının, Kuzey Afrika ve Sahel'in güvenliği ve istikrarı üzerinde oldukça olumlu etkisi var" dedi.

SEÇİM VURGUSU

Fas Dışişleri Bakanı Burita, ülkesinin, "Libya krizinin çözümünün Libyalıların elinde olduğuna ve Libya'daki meşruiyet meselesinin çözümünün ancak seçimler yoluyla olabileceğine her zaman inandığını" vurguladı.

Burita, Fas'ın, Libya'nın tüm kurumlarıyla her zaman saygı ve güvene dayalı çalıştığını ve olumlu ilişkiler içerisinde bulunduğunu kaydetti.

FAS, LİBYA KONULU GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Fas daha önce Libya'da çatışan taraflar arasındaki 5 turluk diyaloğun yanı sıra Libya Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki seçim yasasına ilişkin toplantılara da çok kez ev sahipliği yapmıştı.

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesi, 10 yılı aşkındır çeşitli yabancı misyonlara karşın terör gruplarının saldırılarının hedefi oluyor.

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