Fas'tan Suriye ile normalleşme adımı: Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde Kral 6'ncı Muhammed'in mesajını okudu.

Fas Kralı, mesajında, Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirmesine ve toprak bütünlüğünü korumasına destek verdiklerini vurgulayarak bu tutumun somut bir yansıması olacağını belirtti.

Kral 6'ncı Muhammed, "Fas Krallığı Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı almıştır. Bu adım, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki durumu "trajik" olarak nitelendiren Fas Kralı, çatışmaların derhal sona erdirilmesi, müzakere masasına oturulması ve Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

BAĞDAT'TAKİ ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Bağdat'ta başlayan 34. Arap Birliği Zirvesi ve 5. Arap Ekonomik Zirvesi'ne Arap liderler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi temsilcileriyle birlikte uluslararası konuklar katıldı.

Zirvenin açılışında, bir önceki zirveye ev sahipliği yapan Bahreyn temsilcisi konuşma yaptıktan sonra başkanlığı Irak'a devretti.