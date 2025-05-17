İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fas'tan Suriye ile normalleşme adımı: Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı
Dünya

Fas'tan Suriye ile normalleşme adımı: Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı

Fas, Arap Birliği Zirvesi'nde 2012'de kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açacağını açıkladı. Kral 6. Muhammed'in mesajında, bu adımın Suriye ile ikili ilişkileri güçlendireceği vurgulandı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Fas'tan Suriye ile normalleşme adımı: Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı
ABONE OL

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde Kral 6'ncı Muhammed'in mesajını okudu.

Fas Kralı, mesajında, Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirmesine ve toprak bütünlüğünü korumasına destek verdiklerini vurgulayarak bu tutumun somut bir yansıması olacağını belirtti.

Kral 6'ncı Muhammed, "Fas Krallığı Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı almıştır. Bu adım, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki durumu "trajik" olarak nitelendiren Fas Kralı, çatışmaların derhal sona erdirilmesi, müzakere masasına oturulması ve Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

BAĞDAT'TAKİ ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Bağdat'ta başlayan 34. Arap Birliği Zirvesi ve 5. Arap Ekonomik Zirvesi'ne Arap liderler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi temsilcileriyle birlikte uluslararası konuklar katıldı.

Zirvenin açılışında, bir önceki zirveye ev sahipliği yapan Bahreyn temsilcisi konuşma yaptıktan sonra başkanlığı Irak'a devretti.

  • şam büyükelçiliği

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.