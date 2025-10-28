İSTANBUL 19°C / 9°C
Dünya

Favela operasyonu felakete döndü: 4'ü polis, 64 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da suç çetelerine yönelik düzenlenen dev operasyonda kan aktı. Favela mahallelerinde çıkan çatışmalarda 4'ü polis olmak üzere 64 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi gözaltına alındı.

IHA28 Ekim 2025 Salı 23:13 - Güncelleme:
Favela operasyonu felakete döndü: 4'ü polis, 64 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yerel basın, geniş çaplı operasyonda 4'ü polis olmak üzere toplam 64 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, en az 81 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 4 sivilin yaralandığı kaydedilirken, 31 otomatik tüfek ve büyük miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Operasyon, Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerindeki yoksul ve yoğun nüfuslu Alemao ve Penha favela komplekslerinde yürütüldü.

OPERASYONA 2 BİN 500 PERSONEL KATILDI

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı. Vali Castro, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktardı.

Geniş çaplı operasyon, Brezilya'nın 2025 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasına birkaç gün kala gerçekleşti. Rio de Janeiro, iklim zirvesi öncesinde ayrıca önümüzdeki hafta küresel belediye başkanları C40 zirvesine ve Prens William'ın çevreciliğe katkı sağlayanlara verilen Earthshot Ödülü törenine ev sahipliği yapacak.

KIZIL KOMUTA ÇETESİNE YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON

Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro'da bugün gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirdi. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksadığı ve otobüs güzergahlarının değiştirildi.

