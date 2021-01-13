FBI belgesi ele geçirildi! Bir gün önce uyarmış: Savaşa hazırlanıyorlar

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:11 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:14

ABD'de geçen haftaki Kongre baskını öncesi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington'a geldiği ve "savaşa hazırlandığı" yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Washington Post'un ele geçirdiği FBI belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı.

Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var. 'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

Protestocuların şiddeti açıkça teşvik ettiğine işaret edilen uyarıda, "Protestocular savaşa hazır olduklarını ve Trump için öleceklerini belirtiyorlar." bilgisi de yer aldı.

- TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu. ;;;;;;;;;;;;

FBI: KONGRE OLAYLARI KAPSAMINDA ŞU ANA KADAR 160 DAVA AÇILDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven D'Antuono, geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olaylar kapsamında 160 kişi hakkında dava açıldığını ve bu sayının önemli ölçüde artacağını açıkladı.

D'Antuono, Washington Bölge Mahkemesi Başsavcı Vekili Michael Sherwin ile 6 Ocak'taki Kongre olaylarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

FBI'ın 6 Ocak öncesinde bazı kişilerin şiddet olaylarına neden olmak üzere Washington'a geldiğine ilişkin haber aldıklarını ve bu konuda ilgili makamlar uyardıklarını ifade eden D'Antuono, bu kişilerden bazılarının Washington'a gelmelerinin engellendiğini bildirdi.

Olaylara karışanların FBI'ya teslim olması çağrısında bulunan D'Antuono, "Washington'dan ayrılmışsanız bile Kongrede suç faaliyetlerine karışmış iseniz yerel birimlerimiz kapınızı çalacaktır." dedi.

FBI'ın Washington Ofisinin şu ana kadar 160 kişi hakkında dava dosyası açtığını belirten D'Antuono, "Bu şu anda buzdağının görünen ucu. Birimlerimiz şu ana kadar incelenmek üzere 100 binden fazla dijital medya içeriği toplamış durumda." diye konuştu.

Sherwin ise bu sürecin devam edeceğini ve yüzlerce dava açılacağını belirterek, bu sürecin FBI ve Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş kapsamda bir süreç olacağına vurgu yaptı.

Kongrede iki el yapımı patlayıcı cihaz bulduklarını ifade eden Sherwin, "Bunlar gerçek cihazlardı. İçinde patlayıcılar vardı. Zamanlayıcıları vardı. Neden patlamadıklarını bilmiyoruz. Bunu soruşturuyoruz. Bomba imha ekiplerinin yardımı ile Kongre polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Elbetteki bu cihazlar inceleniyor." değerlendirmesinde bulundu.