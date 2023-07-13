FBI Direktörü ABD kongresine ifade verdi

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin sorularıyla muhatap olan Wray, FBI'nin Mar a Lago belgeleri soruşturmasındaki pozisyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkındaki suç dosyasına yaklaşımı ve ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaşma yöntemi gibi birçok konu hakkında eleştirilere maruz kaldı.

Wray, Meclis Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan başta olmak üzere, daha çok Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri tarafından eleştirilirken Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki kayıp belge soruşturması ve Hunter Biden'a uygulanan "çifte standart" konularında kurumuna yöneltilen suçlamaları reddetti.

FBI Direktörü, Floridalı Cumhuriyeti Parti üyesi Matt Gaetz'in, Hunter Biden hakkındaki vergi suçlamaları konusunda "Bidenlar'ı mı koruyorsun?" şeklindeki sorusuna, "Kesinlikle hayır. FBI'nın kimseyi siyasi olarak korumakla bir ilgisi yok, hiçbir çıkarı yok." diye cevap verdi.

Gaetz'in, Amerikan halkının FBI'ya olan güveninin "en düşük düzeye" gerilediğini söylemesi üzerine Wray, Florida'dan FBI'ya çalışmak için yapılan başvuruların yüzde 100 arttığı bilgisini paylaştı.

Yönettiği kurumu ve kendisini muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla suçlayan Cumhuriyetçilerin iddialarına cevap veren Wray, "Muhafazakarlara karşı önyargılı olduğum fikri, kendi kişisel geçmişim göz önüne alındığında, bana biraz çılgınca geliyor." diyerek Trump tarafından göreve atandığını hatırlattı.

Wray, özel danışman John Durham'ın bulguları üzerinden özeleştiri yaprak FBI'nın, 2016 seçimlerinde Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya arasındaki bağlantılara ilişkin, yalnızca bir ön soruşturma açmasının, derinlemesine araştırmamasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

