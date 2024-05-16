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Dünya

FBI, İsrailli tarihçi Pappe'yi Hamas'ı desteklediği iddiasıyla sorguya aldı

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda 'Hamas destekçisi' olduğu iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat sorguya çekildiğini belirtti.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
FBI, İsrailli tarihçi Pappe'yi Hamas'ı desteklediği iddiasıyla sorguya aldı
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Pappe, Facebook hesabından havaalanındaki sorguya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FBI çalışını iki kişi tarafından Detroit Metropolitan Havaalanı'na vardığında 2 saat sorgulandığını ve sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını anlatan Pappe, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.

Pappe, "'Hamas destekçisi misin? İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor musun? Çatışma için çözümün nedir?' gibi sorular sordular." ifadesini kullandı.

FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söyledi.

Pappe, telefonundaki bütün bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini kaydetti.

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, 8 Mart'ta, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." demişti.

  • Ilan Pappe
  • FBI sorgusu
  • Hamas destekçisi

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