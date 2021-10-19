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Dünya

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Oleg Deripaska'nın ABD'nin başkenti Washington DC'deki evine baskın düzenledi.

AA19 Ekim 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 20:58
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Adının açıklanmasını istemeyen bir FBI sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, FBI'ın Deripeska'nın evinde bir "emniyet eyleminde" bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu eylemin New York'taki bir soruşturma ile ilgili olduğunu aktaran yetkili, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

Öte yandan Washington DC'nin Kalorama Mahallesi'ndeki evin önüne FBI'ın "Suç mahali, girmeyiniz" yazılı bir tabela asması da dikkatlerden kaçmadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

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