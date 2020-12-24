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Dünya

FBI: Seçim yetkililerine ölüm tehdidinin ardında İran var

FBI, “İranlı siber aktörlerin ABD seçim yetkililerini hedef alan çevrimiçi ölüm tehditlerinin arkasında olduğunu” açıkladı.

DHA24 Aralık 2020 Perşembe 15:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:38
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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkan seçimleri gündemden düşmüyor. 

Seçimlere Rusya ve İran'ın müdahalesine yönelik araştırma gündeme gelirken, ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dün yaptığı açıklamada, “İranlı siber aktörlerin ABD seçim yetkililerini hedef alan çevrimiçi ölüm tehditlerinin arkasında olduğunu” söyledi. 

FBI açıklamasında “FBI ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), İranlı siber aktörlerin, Aralık 2020'nin ortalarında ABD seçim yetkililerine yönelik ölüm tehditlerini içeren ‘halkındüşmanları’ adlı bir web sitesinin oluşturulmasından neredeyse kesinlikle sorumlu olduğunu gösteren son derece güvenilir bilgilere sahiptir” denildi.

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