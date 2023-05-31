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Dünya

FBI'dan Biden hamlesi! Belgeyi Kongre'ye vermediler

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren 'yasa dışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeyi Kongre'ye vermeyi reddetti.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
FBI'dan Biden hamlesi! Belgeyi Kongre'ye vermediler
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Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı yazılı açıklamada, FBI'ın bugün, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak "bir rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri gizli belgeyi Komite'ye sunmayacağını bildirdiğini kaydetti.

FBI'ın bu kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Comer, FBI Direktörü Christopher Wray'i "Kongre'nin yasal emrine uymamaktan" sorumlu tutacaklarını belirtti.

Comer, açıklamasında, "Amerikalılar gerçeği hak ediyor ve Gözetim Komitesi de bu ülkenin başlıca kolluk kuvvetlerinden şeffaflık talep etmeye devam edecek." ifadesine yerdi. Comer ayrıca, konuyla ilgili yarın Wray'le telefonda görüşeceğini aktardı.

FBI DİREKTÖRÜ WRAY CEZAİ YAPTIRIMLARA MARUZ KALABİLİR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, söz konusu belgeyi Kongre'ye sunmazsa FBI Direktörü Christopher Wray'i "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutacağını söylemişti.

Wray, bu durumda Kongre tarafından bazı cezai yaptırımlara maruz kalabilir.

Milletvekilleri Comer ve Chuck Grassley, mayıs ayı başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, 11 Mayıs'ta Comer'e gönderdiği mektupta, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

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