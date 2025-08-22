İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
FBI'dan ''gizli belge'' operasyonu: Trump'ın eski danışmanının evi arandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda arama yaptı.

22 Ağustos 2025 Cuma 16:44
Associated Press'in (AP) ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın konutunu aradı.

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtti.

Beyaz Saray ve Bolton'un avukatı, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

