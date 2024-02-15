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Dünya

FBI'dan ''habersiz ziyaret'' sonrası İsrail'e ortaklık mesajı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, İsrail'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası FBI tarafından yapılan açıklamada, 'FBI, vatandaşlarını terör tehditleri ve eylemlerinden korumak için devam eden çabalarında destek sağlamak üzere İsrail'den gelen taleplere yanıt vermiştir ve vermeye devam edecektir' denildi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 02:27 - Güncelleme:
FBI'dan ''habersiz ziyaret'' sonrası İsrail'e ortaklık mesajı
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FBI açıklamasında, Wray'in bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail'e habersiz bir ziyarette bulunduğu, İsrail'in emniyet ve istihbarat yetkileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Wray'in ziyaretinde, İsrailli meslektaşlarıyla ortaklığını, "uzun süredir devam eden, yakın ve sağlam bir ortaklık" olarak nitelendirdiği ifade edilen açıklamada, Wray'in ayrıca FBI'ın İsrail'e desteğini sürdüreceğini belirttiği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

FBI'ın müttefiklerini güvende tutma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "FBI, vatandaşlarını terör tehditleri ve eylemlerinden korumak için devam eden çabalarında destek sağlamak üzere İsrail'den gelen taleplere yanıt vermiştir ve vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Wray'in İsrail'deki FBI personeliyle de görüşerek kendilerine ortaklara ve bölgeye adanmışlıkları ile hizmetleri için teşekkür ettiği kaydedildi.

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