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Dünya

FDA'dan korkutan Kovid-19 testi açıklaması

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde kullanabilen hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olabileceği konusunda uyardı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:26
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FDA'nın açıklamasında, "Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı "antijen" testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.

NIH tarafından yapılan incelemede "antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı" bulgusu paylaşıldı.

FDA, Kovid-19'un yüzey proteinlerini tespit ederek çalışan antijen testlerinin kullanımına izin vermeyi sürdüreceğini ve bireylerin bunları talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık kuruluşu, hızlı testle negatif çıkan kişinin belirti göstermesi durumunda yine de PCR yöntemiyle Kovid-19 testi yaptırmasını önerdi.

ABD'nin bazı eyaletlerinde, Kovid-19 testi yapılan mekanlarda uzun kuyrukların oluşması ve sağlık çalışanları arasında vakaların artması nedeniyle antijen kitlerinin dağıtımına hız verilmişti.

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