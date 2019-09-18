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Fed Başkanı Powell: Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, “Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir. Fed'in bundan sonra faizlere ilişkin ne yapacağı gelecek verilere bağlı olacak' dedi.

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 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisini ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket yönünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.
 
Fed’in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmesinin ardından basın toplantısına katılan Powell, “Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir.” dedi.
 
Faiz oranlarının düşürülmesinin ekonominin gücünün korunması ve risklere karşı güvence yaratılması amacıyla uygulandığının altını çizen Powell, ekonominin temel görümünün olumlu, istihdam piyasasının ise güçlü olduğunu kaydetti.
 
Powell, bu hafta piyasalarda finansman baskısının yükseldiğini belirterek, faiz oranlarının uygun aralıkta tutulması için gerekli operasyonların uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.
 
Para poltikasında önceden belirlenmiş bir istikametinin bulunmadığını söyleyen Powell, “Fed'in bundan sonra faizlere ilişkin ne yapacağı gelecek verilere bağlı olacak.” diye konuştu.
 
Komite üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğu yönündeki soruya ise Powell “Fed yetkilileri için bu, zorlu bir muhakeme zamanı.” karşılığını verdi.
 
ABD ekonomisini ılımlı hızda büyümeye devam etmesinin beklendiğinin altını çizen Powell, ticaretteki belirsizlikler büyümedeki yavaşlamanın nedeni olduğunu vurguladı.
 
Fed bugün yaptığı açıklamayla politika faizini 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çekti. Politika faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.
 
Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.

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