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Dünya

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimleri hakkında açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tfaiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

AA24 Haziran 2025 Salı 16:50 - Güncelleme:
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimleri hakkında açıklama
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Fed, Başkan Powell'ın, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Politika değişimlerinin gelişmeye devam ettiğini ve ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirten Powell, tarifelerin etkilerinin diğer faktörlerin yanı sıra nihai seviyelerine bağlı olacağını kaydetti.

Powell, söz konusu seviye ve ilgili ekonomik etkilerine ilişkin beklentilerin nisan ayında zirveye ulaşmasından bu yana azaldığını aktararak, "Yine de bu yıl tarifelerdeki artışların fiyatları yükseltmesi ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon üzerindeki etkilerin kısa ömürlü olabileceği gibi daha kalıcı olmasının da mümkün olduğunu belirten Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yükümlülüğü, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam şekilde sabit tutmak ve fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın devam eden enflasyon sorunu haline gelmesini önlemektir." ifadesini kullandı.

Powell, bu yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçerken maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengede tutacaklarını vurguladı.

Fed Başkanı Powell, "Şu an için politika duruşumuzda herhangi bir ayarlamayı değerlendirmeden önce ekonominin muhtemel gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere beklemek için iyi konumdayız." görüşünü paylaştı.

Artan belirsizliğe rağmen ekonominin sağlam pozisyonda olduğunu vurgulayan Powell, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum istihdamda veya buna yakın olduğunu, enflasyonun ise önemli ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini aktardı.

  • Jerome Powell
  • Fed Başkanı
  • faiz indirimi

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