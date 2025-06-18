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  • Fed yine Trump'ın hedefinde! Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirdi
Dünya

Fed yine Trump'ın hedefinde! Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasında gerilim sürüyor. Trump, Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirerek, 'Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak' dedi.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Fed yine Trump'ın hedefinde! Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirdi
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." diye konuştu.

Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı.

Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi.

"BU İNSANLARDAN ÇOK DAHA İYİ İŞ YAPARIM"

Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." dedi.

Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de para politikası kararlarını açıklaması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın bugün politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

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