20 Şubat 2026 Cuma
  • Federal yargıçtan Trump'a “göçmen” tepkisi: Terörize ediyor
Dünya

Federal yargıçtan Trump'a “göçmen” tepkisi: Terörize ediyor

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sunshine Sykes, Göçmenlere yönelik federal yaklaşımları eleştirerek, Trump yönetimini göçmenleri “terörize etmek” ve yasaları “pervasızca ihlal etmek” ile suçladı. Ayrıca Minnesota'daki tartışmalı göçmen operasyonlarına atıfta bulunarak iki ABD vatandaşının ölümünü hatırlattı.

AA20 Şubat 2026 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Federal yargıçtan Trump'a “göçmen” tepkisi: Terörize ediyor
Yargıç Sykes, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarını eleştirerek sert açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Yürütme organının oluşturduğu tehditler tek başına ele alınamaz." ifadelerine yer veren Sykes, Trump yönetimini göçmenleri "terörize etmek" ve ülkede milyonlarca düzensiz göçmeni sınır dışı etme çabalarıyla "yasaları pervasızca ihlal etmekle" suçladı.

Sykes, Minnesota eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik baskınlar sırasında, Renee Good ve Alex Prett isimli ABD vatandaşlarının öldürülmelerini örnek göstererek, hükümetin "şiddetini kendi vatandaşlarına da yaydığını" ifade etti.

ABD'li yargıç ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığına ülke genelinde gözaltında tutulan düzensiz göçmenlere, kefaletle serbest bırakılma hakkına sahip olabileceklerine dair daha önce alınan mahkeme kararlarının bildirilmesi gereğine değindi.

ABD'de daha önceki hükümetler döneminde, sabıka kaydı olmayan düzensiz göçmenler, sınırda durdurulmadıkları sürece, davaları göçmenlik mahkemesinde sonuçlanana kadar, genellikle göçmenlik hakimi önünde kefalet duruşması talep edebiliyordu.

Trump döneminde Beyaz Saray, bu politikayı tersine çevirerek zorunlu gözaltı uygulamasını başlatmıştı.

