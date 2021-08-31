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Dünya

'Felaket' olarak tanımlandı: Hayat durma noktasına geldi

İda Kasırgası'nın etkisindeki ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken cep telefonlarında kesintiler yaşandığı bildirildi. Louisiana Valiliği de kasırganın enerji altyapısında bıraktığı hasarı 'felaket' olarak tanımladı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 02:22 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 02:22
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Eyalet yetkilileri, elektrik ve iletişim kesintilerinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Louisina'nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise "haftalar sürmesini" beklediklerini duyurdu.

Kasırga nedeniyle New Orleans'a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri'ne düştüğünü söyleyen Entergy şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmemiş olduğunu vurguladı.

4500 kişilik ekiplerinin hasar tespiti yaptığını açıklayan Entergy, 3200 kilometreden fazla (2000 mil) enerji hattının devre dışı kaldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, elektrik ve cep telefonu kesintilerinin giderilmesi için şirketlerle koordinasyon içinde olduklarını, enerji altyapısındaki hasarın saptanması için Federal Havacılık Yönetiminin (FAA) insansız gözlem uçaklarının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarının istediğini açıkladı.

Telekomünikasyon şirketleri ise bölgede önemli kesintiler yaşandığını doğruladı ve AT&T Louisiana'da cep telefonu ağının yüzde 60'ının, T-Mobile ise yüzde 70'inin kullanılabildiğini duyurdu.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, pazar günü yerel saatle 12.30 sularında Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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