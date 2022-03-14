Felaketi yaşayan Mozambik'te ölü sayısı 15'e yükseldi

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 18:49 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:49

Hükümetten yapılan açıklamada, 11 Mart'tan itibaren Mozambik'in orta ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan Gombe Kasırgası'nda, şimdiye kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rüzgar hızının saatte 170 kilometreye ulaştığı kasırga nedeniyle 100 bin kişi yerlerinden oldu.

Kasırgadan en çok etkilenen ve ülke nüfusunun beşte birinin yaşadığı Nampula'da 300 bin aile elektriksiz kaldı.

Mozambik, son aylarda Hint Okyanusu'nu peş peşe vuran kasırgaların etkisi altında kaldı.

Ana Kasırgası ocakta Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de 100'e yakın kişinin ölümüne neden olmuş, on binlerce kişiyi yerinden etmişti.