ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangınında 8, Eaton Yangınında ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi.

Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Palisades Yangını'nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti.

Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı.

ABD'Lİ AKTÖR MEL GİBSON, LOS ANGELES YANGINLARINDA ORTAYA ÇIKAN "SU EKSİKLİĞİNİ" SORGULADI

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuştu.

Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların "görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini" sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Gibson, "(Bu yangınlar) bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gibson, California'daki su rezervleri konusunda da "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. Californiya'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var." dedi.