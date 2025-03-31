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Dünya

Felaketin yaşandığı ülkedeki Türklerin son durumu! Bölgedeki temsilcimiz açıkladı

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Neval Orbay, Myanmar'da meydana gelen depremlerde ülkede yaşayan ve büyükelçiliğe kayıtlı Türk vatandaşlarına ulaşıldığını, aralarında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını bildirdi.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Felaketin yaşandığı ülkedeki Türklerin son durumu! Bölgedeki temsilcimiz açıkladı
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Orbay, Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türk vatandaşlarının durumu ve depremlerin ülkedeki etkisine dair AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Art arda meydana gelen depremler dolayısıyla ülkenin başkenti Nepido ve ikinci büyük kenti Mandalay başta olmak üzere, orta kesimlerinin ciddi şekilde etkilendiğini belirten Orbay, resmi verilere göre 1700'ün üzerinde can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

Ancak henüz ulaşılamayan bölgeler olduğunu bildiklerini ve dolayısıyla ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyulduğunu anlatan Orbay, "Depremden sonra Myanmar'da yaşayan ve büyükelçiliğimizde kayıtlı olan vatandaşlarımıza ulaşarak herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Orbay, şunları kaydetti:

"Rohinga Müslümanlarının ağırlıklı olarak yaşadığı Arakan eyaleti, bildiğimiz kadarıyla bu depremden etkilenmemiştir. Öte yandan Mandalay ve Meikhtila illerinde bazı camilerin çöktüğü ve can kaybı olduğu öğrenilmiştir. Diplomatik misyonların yerleşik olduğu ülkenin en büyük kenti Yangon'da ise kayda değer bir hasar meydana gelmemiştir.

Büyükelçiliğimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir. Benzer acıları yakın geçmişte bizim de yaşadığımızı hatırlayarak, bu zor günlerinde Myanmar halkının yanında olduğumuzu söylemek isterim."

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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