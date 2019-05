Felix Klein: Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmayın Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein, 'Yahudilere Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmalarını önermem. Maalesef bunu bu şekilde söylemem lazım' dedi.