Ferrari'nin nostaljik arabası test sürüşü sırasında çalındı
Almanya'da piyasa değeri en az 2 milyon avro olan (13 milyon TL) nostaljik bir Ferrari aracı test sürüşü sırasında çalındı.
- AA
BBC'nin haberine göre, Düsseldorf kentinde Ferrari'nin 1985 üretimi 288 GTO tipi aracını satın almayı arzu ettiğini söyleyen zanlı, 2 saatlik test sürüşünün sonunda satıcının arabadan inmesinin ardından gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.
Polisin çalıntı kırmızı Ferrari'yi dün akşam Grevenbroich kasabasında bir garajda bulduğu belirtildi.
Emniyet yetkilileri, 43 bin kilometredeki Ferrari'nin piyasa değerinin 2 milyon avrodan fazla olduğunu açıklarken, satış bayisinin internet sitesinde aracın, eski Kuzey İrlandalı Formula 1 yarışçısı Eddie Irvine ait olduğunun yazıldığı kaydedildi.
Kaçak olan araba hırsızının arandığı, polisin, zanlının olaydan önce Ferrari'yi incelerken çekilen bir fotoğrafını yayınladığı ifade edildi.
Ferrari 288 GTO aracından sadece 272 adet üretildiği belirtiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.