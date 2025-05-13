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Dünya

Feshin bölgesel sonuçları kapıda! PKK'nın kararı Lübnan'daki Hizbullah'ı etkileyebilir

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK, 40 yılı aşkın sürenin ardından 'Terörsüz Türkiye' çağrılarına uyarak silahlı faaliyetlerini sonlandırarak fesih kararı aldı. Söz konusu gelişmeyi 'barış ve demokrasi adına tarihi bir adım' olarak niteleyen uluslararası basın, bu gelişmenin bölgenin istikrarı ve güvenliği için de bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Öte yandan söz konusu kararın Lübnan'daki Hizbullah'ı da etkileyeceğine ve barışçıl siyasete girebileceğine dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 10:46 - Güncelleme:
Feshin bölgesel sonuçları kapıda! PKK'nın kararı Lübnan'daki Hizbullah'ı etkileyebilir
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40 yılı aşkın süredir Türk-Kürt kardeşiliğini sabote eden eli kanlı terör örgütü PKK kendini feshetti. Terör örgütününü silahlı faaliyetlerine son verme kararı alması, Türkiye ve dünya basının geniş yankı uyandırdı.

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"Terörsüz Türkiye" sürecinin en önemli gelişmesi sayılan fesih kararı, The Christian Science Monitor'e göre "barış için büyük zafer" niteliği taşıyor.

Söz konusu gelişmeyi "Türkiye tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen PKK, kendisini feshettiğini ve 40 yıllık silahlı çatışmasına son verdiğini duyurdu" ifadeleriyle haberleştiren The Christian Science Monitor, yaptığı analizde terör örgütü PKK'nın fesih kararının Türkiye ve Orta Doğu'daki barış iklimi için önemli bir gelişme olduğuna değindi.

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"Terörsüz Türkiye" süreci ile demokrasinin de güçleneceğinin altını çizen The Christian Science Monitor, fesih kararının Türkiye ile sınırlı kalmayacağını ve Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde de etkili olacağının altını çizdi.

Terör örgütü PKK'nın dağıtılmasının, Şam'daki yeni hükümete, Suriye'deki diğer grupların entegre olmasının yolunu açtığı belirtilirken, Lübnan'da Hizbullah'ın barışçıl siyasete girme hareketlerini bile etkileyebileceği ifade edildi.

#FLAŞ "Terörsüz Türkiye" dönemi başlıyor... PKK kendini feshetti
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