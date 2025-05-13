Terör örgütü PKK'nın dağıtılmasının, Şam'daki yeni hükümete, Suriye'deki diğer grupların entegre olmasının yolunu açtığı belirtilirken, Lübnan'da Hizbullah'ın barışçıl siyasete girme hareketlerini bile etkileyebileceği ifade edildi.
40 yılı aşkın süredir Türk-Kürt kardeşiliğini sabote eden eli kanlı terör örgütü PKK kendini feshetti. Terör örgütününü silahlı faaliyetlerine son verme kararı alması, Türkiye ve dünya basının geniş yankı uyandırdı.
Söz konusu gelişmeyi "Türkiye tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen PKK, kendisini feshettiğini ve 40 yıllık silahlı çatışmasına son verdiğini duyurdu" ifadeleriyle haberleştiren The Christian Science Monitor, yaptığı analizde terör örgütü PKK'nın fesih kararının Türkiye ve Orta Doğu'daki barış iklimi için önemli bir gelişme olduğuna değindi.
Terör örgütü PKK'nın dağıtılmasının, Şam'daki yeni hükümete, Suriye'deki diğer grupların entegre olmasının yolunu açtığı belirtilirken, Lübnan'da Hizbullah'ın barışçıl siyasete girme hareketlerini bile etkileyebileceği ifade edildi.