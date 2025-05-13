40 yılı aşkın süredir Türk-Kürt kardeşiliğini sabote eden eli kanlı terör örgütü PKK kendini feshetti. Terör örgütününü silahlı faaliyetlerine son verme kararı alması, Türkiye ve dünya basının geniş yankı uyandırdı.

41 yılda 15 bin şehit verildi! Terörün Türkiye'ye maliyeti 100 adet İstanbul 3. Köprüsüne eş "Terörsüz Türkiye" sürecinin en önemli gelişmesi sayılan fesih kararı, The Christian Science Monitor'e göre "barış için büyük zafer" niteliği taşıyor.

Söz konusu gelişmeyi "Türkiye tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen PKK, kendisini feshettiğini ve 40 yıllık silahlı çatışmasına son verdiğini duyurdu" ifadeleriyle haberleştiren The Christian Science Monitor, yaptığı analizde terör örgütü PKK'nın fesih kararının Türkiye ve Orta Doğu'daki barış iklimi için önemli bir gelişme olduğuna değindi.

Terör örgütü PKK'nın dağıtılmasının, Şam'daki yeni hükümete, Suriye'deki diğer grupların entegre olmasının yolunu açtığı belirtilirken, Lübnan'da Hizbullah'ın barışçıl siyasete girme hareketlerini bile etkileyebileceği ifade edildi.

#FLAŞ "Terörsüz Türkiye" dönemi başlıyor... PKK kendini feshetti