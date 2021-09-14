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Dünya

'Festival' adı altında katliam! Binlercesini acımadan öldürdüler

Danimarka'da, her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde, bu yıl yaklaşık bin 500 balina ve yunus katledildi. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Katliama büyük tepki var.

TRT Haber14 Eylül 2021 Salı 16:54 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:13
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Danimarka Krallığı'nın özerk bölgesi Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl yaklaşık bin 500 balina ve yunus katledildi.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen bin 500 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

Aktivist grup Sea Shepherd tarafından sosyal medyaya yüklenen videoda, yunusların kana bulanmış sığ sularda katledilirken dövüldüğü görülüyor.

Çocuklar ise bu vahşete tanık olmak zorunda kalıyor.

Gelenek, çevreciler tarafından da yıllardır kınanıyor.

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