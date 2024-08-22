İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9152
  • EURO
    37,7981
  • ALTIN
    2698.56
  • BIST100
    9910.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fetih Hareketi önemli isimlerinden Kaddumi hayatını kaybetti
Dünya

Fetih Hareketi önemli isimlerinden Kaddumi hayatını kaybetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi'nin kurucularından 93 yaşındaki Faruk el-Kaddumi'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Fetih Hareketi önemli isimlerinden Kaddumi hayatını kaybetti
ABONE OL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kaddumi'nin vefatının ardından yapığı yazılı açıklamada, "Filistin için mücadele eden ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşim, arkadaşım ve yoldaşımı kaybettik." ifadelerine yer verdi.

"Filistin'e, davasına ve halkına büyük hizmetlerde bulunan sadık adamlardan birinin kaybedildiğini" kaydeden Abbas, "merhumun ailesine, mücadeledeki yoldaşlarına, hareketin mensuplarına ve Filistin halkına" başsağlığı dileklerinde bulundu.

FETİH VE HAMAS TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Fetih Hareketi ve Hamas da Kaddumi'nin vefatının ardından taziye mesajları yayınladı.

Kaddumi, 1931'de Batı Şeria'da doğdu ve 1958'de Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu.

FETİH HAREKETİNİN KURUCULARINDAN

Genç yaşlarda ulusal siyasi çalışmalara dahil oldu ve eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve Abbas ile birlikte Fetih Hareketi'nin kuruluşuna katıldı.

1965'ten bu yana Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi olan Kaddumi, Fetih Hareketi'nde çeşitli görevlerde bulundu.

1969'da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi, 1973'te FKÖ Siyasi Büro Başkanı, 1989'da FKÖ Dışişleri Büro sorumlusu oldu.

Tarihi kararını TBMM'de duyuran Abbas hedefini açıkladı

ABD'deki Demokrat Parti Kongresi'nde çifte standart! Filistinlilerin konuşmasını engellediler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.