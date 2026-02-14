İSTANBUL 16°C / 12°C
  Fetih Hareketi'ne ait ofise saldırı: Soykırımcı askerler havaya uçurdu
Dünya

Fetih Hareketi'ne ait ofise saldırı: Soykırımcı askerler havaya uçurdu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Fetih Hareketi'ne ait bir ofisi patlatması sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda bulunan Fetih ofisine baskın düzenlediğini, binaya patlayıcı yerleştirdikten sonra bölgeden çekilerek bombayı infilak ettirdiğini belirtti.

Patlama sonucu ofiste yangın çıktığını ve ciddi yıkım oluştuğunu aktaran kaynaklar, İsrail güçlerinin, ofisin çevresinde yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladığını ifade etti.

Fetih'ten patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusunun Ramallah, Cenin ve Beytüllahim illerine bağlı çeşitli köy ve beldelere de baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırıma varan saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki saldırılarını da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin artırılması gibi uygulamalar sürüyor. Filistinliler, söz konusu adımların Batı Şeria'nın resmen ilhakına zemin hazırladığını belirtiyor

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda en az 1112 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bin kişi gözaltına alındı.

