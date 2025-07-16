Türkiye'deki FETÖ'nün 2016 darbe girişiminin üzerinden tam dokuz yıl geçti. Türkiye'de milyonlar meydanlarda demokrasiye sahip çıkarken, Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasında yer alan ve uzun yıllar FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ikametgâhı olarak bilinen Chestnut Retreat Center hâlâ gizemini ve stratejik önemini koruyor. FETÖ, yıllarca sadece Türkiye'yi değil, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar yüzlerce okul, vakıf ve medya aracılığıyla faaliyet gösteren küresel bir yapı olarak varlığını sürdürdü. Ancak asıl ilginç olan, bu yapının ABD derin devleti ve istihbarat servisleriyle iç içe geçmiş olmasıydı.

ÖRGÜT İÇİNDE 3 KLİK

2024 yılında Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki merkezde yaşamını yitirmesinin ardından, örgüt içinde ciddi bir güç boşluğu doğdu. Politico'ya göre, Gülen sonrası liderlik için üç ayrı klik oluştu:

1. ABD'deki finansal yapıları kontrol eden "Bekir Baz grubu"

2. Avrupa merkezli lobi ve medya yapılanması

3. Türkiye içindeki mahrem imamların yönettiği ideolojik çekirdek

Bu bölünme ile birlikte özellikle Afrika ve Balkanlardaki okullarda merkezden kopuşlar başladı. ABD basınında 2025 yılı başında yayınlanan bir haberde "Gülen sonrası FETÖ, merkezsiz bir diaspora hareketine dönüşüyor" yorumu yapıldı.

TRUMP İLE YENİ HESAPLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine derin devletle mücadele sloganıyla geri dönerken, gözler bu kez ABD istihbarat kurumlarının FETÖ ile olan örtülü iş birliklerine çevrilmiş durumda. Özellikle Heritage Foundation tarafından desteklenen "Project 2025" isimli yönetim reform planında, CIA, FBI ve DOJ gibi kurumlarda yapısal temizlik öngörülüyor.

Axios haber sitesine göre, Trump'ın 2025 planı kapsamında:

CIA'nin dış operasyon kabiliyeti kısıtlanacak

FBI içindeki siyasi kadrolar tasfiye edilecek

DOJ, yani Adalet Bakanlığı, geçmişte kapatılmış olan FETÖ dosyalarını yeniden gündeme alabilecek.

Aynı zamanda IRS (Gelir İdaresi) aracılığıyla FETÖ'ye ait paravan vakıflar, okullar ve STK'lar da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla hedef alınabilir.

ERDOĞAN-TRUMP DİYALOĞU

Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçmişte gelişen olumlu ilişkiler, FETÖ konusunda yeni bir iş birliği kapısı aralayabilir. Hatırlanacağı üzere, Trump 2019 yılında Fox News'a verdiği bir röportajda Erdoğan için "O zor bir adam ama ülkesini seven biri. Biz onu anlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Washington Examiner'a göre, Ankara ile Washington arasında yeni bir "terörle mücadele mutabakatı" gündeme gelebilir. Türkiye, elindeki yeni delilleri Trump yönetimine sunarak Gülen yapılanmasına karşı ortak operasyonlara zemin hazırlayabilir.

FETÖ'NÜN ABD'DEKİ GELECEĞİ KARANLIK

Sabah'ın haberine göre, FETÖ, Gülen'in ölümüyle birlikte sadece liderini değil, aynı zamanda Washington'daki görünmez koruyucularını da yavaş yavaş kaybediyor. Trump'ın Project 2025 kapsamında CIA ve FBI üzerindeki kontrolü ele geçirmesi halinde, FETÖ ABD'de ilk kez gerçek anlamda yargı ve mali denetime tabi tutulabilir. İlk kez, hem Türkiye hem de ABD'de FETÖ'ye yönelik bir politik irade aynı çizgide buluşmuş durumda. Sorulması gereken soru artık şu: Trump, gerçekten derin devletle hesaplaşacaksa, Pensilvanya'daki karanlık gölgeye de ışık tutacak mı?

FBI YILLARCA HİÇ DOKUNMADI

ABD içerisinde FETÖ, başta charter okul sistemi olmak üzere çok güçlü bir finansal yapı kurdu. CNN'in 2018 yılında yayınladığı bir özel habere göre, FETÖ'ye bağlı en az 140 okul, ABD federal eğitim fonlarından yılda ortalama 700 milyon dolar destek aldı. Bu okullarda yapılan "usulsüz ihaleler", "Türk öğretmenler üzerinden maaş geri toplama" ve "green card ticareti" iddialarına rağmen, FBI bu yapılarla ilgili ciddi hiçbir operasyon başlatmadı. 2016'dan bu yana bazı iç denetim raporlarının hazırlandığı ortaya çıksa da, bu belgeler kamuoyuna açıklanmadı. Wall Street Journal, 2021 tarihli bir haberinde bu raporların "devlet sırrı" kapsamına alınarak sınıflandırıldığını yazmıştı.

CIA – FETÖ İLİŞKİSİ SESSİZ BİR ORTAKLIK

FETÖ'nün lideri Gülen, 1999 yılında Amerika'ya geldiğinde, CIA'ya yakınlığıyla bilinen eski Ortadoğu uzmanı Graham Fuller, Ulusal İstihbarat Konseyi üyesi George Fidas ve diplomat Morton Abramowitz tarafından destek mektupları ile korunmuştu. Bu bilgiler ilk kez The New York Times tarafından 2010 yılında kamuoyuna duyuruldu. ABD'nin Soğuk Savaş sonrası Orta Asya'daki etkinliğini artırma stratejisinde FETÖ'nün okulları ve yapıları, "ılımlı model" olarak istihbarat çevrelerinin hizmetine sunuldu. Özellikle CIA destekli "Greater Central Asia" projesi kapsamında FETÖ okulları Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Azerbaycan gibi ülkelerde bir tür "sosyolojik istihbarat laboratuvarı" işlevi gördü. Stratfor tarafından yayınlanan 2012 tarihli bir analizde, FETÖ'nün bu bölgelerde yalnızca eğitim değil, aynı zamanda yerel siyasi elitlere nüfuz etme misyonu da taşıdığı belirtilmişti.

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