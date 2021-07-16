AA 16 Temmuz 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 11:16

Hukuk firması Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi olan ve 6 yıldır Gülen örgütünü araştıran Amsterdam, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'nin ofisinde olduğunu kaydeden Amsterdam, burada Türk televizyonunu izlediğini ve olaylar gelişirken bundan haberdar olduğunu söyledi.

Amsterdam, sonrasında bir haber kuruluşunun kendisine ne düşündüğünü sormak için temasa geçtiğini çünkü o sırada ABD medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı haberlerinin yer aldığını kaydetti.

Onlara, "bunun çok iyi düzenlenmiş bir komplo gibi göründüğünü" söylediğini aktaran Amsterdam, "Sanırım Gülen ve örgütünün işin içinde olma ihtimalinden ilk bahsedenlerden biriydim. Çünkü bu, Erdoğan'ın ülkeyi terk ettiğine dair yalan haberler de dahil olmak üzere ABD faaliyetleriyle çok koordineli ve bağlantılı görünüyordu." dedi.

- "TÜRK TOPLUMUNUN HER ALANINA NÜFUZ ETME GİRİŞİMLERİNİN FARKINDAYDIK"

ABD'de parlamento binasının bombalandığını ve televizyon kanallarının silahlı kuvvetler tarafından basıldığını görmesi durumunda tepkisinin ve duygularının ne olacağının sorulması üzerine Amsterdam, Kanada'da büyüyen bir Kanadalı olarak buna benzer bir şey yaşamadığını dile getirdi.

Amsterdam, "21. yüzyılda bu örgütün böyle bir saldırıyı gerçekleştirebilmesi ne kadar şaşırtıcıydı. Dürüst olmak gerekirse, yabancı aktörlerin de dahil olmuş olabileceğini düşündüm. Çok koordineli, organize görünüyordu. Gülencilerin orduya ve polise nüfuzu çok iyi belgelenmişti. Çünkü şirketim darbeden önce Gülen'i araştırıyordu. Dolayısıyla Türk toplumunun her alanına nüfuz etme girişimlerinin farkındaydık." diye konuştu.

Türk halkının 15 Temmuz'daki demokrasi mücadelesi ve zaferine ilişkin soru üzerine Amsterdam, uzun süredir ABD'deki ve diğer ülkelerdeki arkadaşlarına, Türk halkının demokrasiyi ve hükümetini geri almadaki kahramanlıklarının gerektiği gibi tanınmadığını söylediğini belirtti.

- "TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sokaklarda yiğitçe savaşan Türk halkının ve her görüşten birçok milletvekilinin bu mücadele sırasında tek vücut olarak bir araya geldiğini aktaran Amsterdam, "Hangi partiden olursa olsun Türk demokrasisi için çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Amsterdam, halk tarafından engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin dünya demokrasi tarihindeki yeri ve öneminin sorulması üzerine, "İnsanların eylemlerinin ve internetin kullanılmasının tam anlamıyla demokrasiyi kurtardığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

İnternetin, 21. yüzyılda insanların iletişim kurabilmeleri ve FETÖ gibi yabancı örgütlerin varlığında insanları bilgilendirmenin bir yolu olduğunu kaydeden Amsterdam, bunun hükümetlerin sosyal medyayı güvende tutması gerektiğine dair önemli bir mesaj olması gerektiğini vurguladı.

Amsterdam, "İnternetle nasıl başa çıktığımız konusunda her zaman temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü demokrasiyi ve Türkiye'yi kurtaranın sosyal medya ve Cumhurbaşkanı'nın FaceTime ile sokağa çıkma çağrısı olduğunu iddia edebilirsiniz." dedi.

- "15 TEMMUZ, BİRÇOK KİŞİYE GÜLEN ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Demokratik sistemlere tehdit oluşturan FETÖ ve benzeri terör örgütlerine ilişkin ise Amsterdam, yaklaşık 6 yıldır Gülen konusunu araştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bence Gülenciler dünyanın en tehlikeli tarikatlarından biri. Ama normal terör örgütleri gibi değiller. Daha fazla sofistikeler. Kendilerini çok sempatik görünen, çok demokratik ve açık fikirli görünen bir örgüte dönüştürebiliyorlar. Birçok maske takma yeteneğine sahipler. ABD ve Afrika'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde oldukça başarılı oldular. Türkiye'de değil, tüm dünyada insanları (FETÖ'nün) demokrasiye yönelik tehlikeleri konusunda eğitmek için çok büyük bir görevimiz var."

"15 Temmuz, birçok kişiye Gülen örgütünün gerçek yüzünü gösterdi." diyen Amsterdam, 15 Temmuz darbe girişimi ve ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını gibi faaliyetlerin iyice anlaşılması ve kavranması için ABD'deki ve Türkiye'deki kolluk kuvvetlerini yoğun bir şekilde çalışmaya çağırdı.

Amsterdam, öte yandan 6 Ocak Kongre baskınının ABD'deki demokratik sistem için olağanüstü tehlikeli olduğunun anlaşılmasının önemine dikkati çekerek, "Türk darbesinin bu yıl dönümü, 6 Ocak'ta yaşananlar ışığında Amerikalılar tarafından daha iyi anlaşılmalıdır." dedi.