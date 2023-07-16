FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da gösteriler düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenledi.

New York'un ardından Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.

Diğer taraftan ışıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte, "Demokrasinin Zaferi" yazan iki araç, FETÖ elebaşının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında sabahtan yerel saatle 16.00'ya kadar tur attı.

New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde ise Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajı yayımlandı. 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 ayakkabının sergilendiği alanda, konser dinletisi gerçekleştirildi.