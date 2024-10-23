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Dünya

FETÖ elebaşının mezarını kazacak! Terör örgütünün çiftliğinde hareketli dakikalar

15 Temmuz 2016'da 251 masum canın şehit olmasında başrol oynayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cesedini gömmeye hazırlanan örgüt üyeleri, çiftliğe iş makinesi getirdi.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 07:44 - Güncelleme:
FETÖ elebaşının mezarını kazacak! Terör örgütünün çiftliğinde hareketli dakikalar
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

AA'nın elde ettiği diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

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