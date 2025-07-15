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Dünya

FETÖ tehlikesine dikkati çektiler: En güçlü şekilde kınanmalı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisini ziyaret eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic önemli açıklamalarda bulundu. Becirovic, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bugün de en güçlü şekilde kınanması gerektiğini belirterek, 'Türk halkı ve devlet yönetimi, kahramanca bir direnişle darbe girişimini engellemiştir. Türk halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam güven duydu' dedi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 20:21 - Güncelleme:
FETÖ tehlikesine dikkati çektiler: En güçlü şekilde kınanmalı
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Becirovic, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti.

Büyükelçilik binasında Akseki tarafından karşılanan Becirovic, Büyükelçiliğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili hazırlanan videoyu izledi.

Becirovic, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokratik ülkelerde iktidarın herhangi bir şekilde zorla ele geçirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"TÜRK HALKI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TAM GÜVEN DUYDU"

Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik yollarla seçilmiş iktidarı zorla devirmeye çalışan FETÖ'nün bugün de en güçlü şekilde kınanmasının önemli olduğunu vurgulayan Becirovic, şunları kaydetti:

"Türk halkı ve devlet yönetimi kahramanca bir direnişle darbe girişimini engellemiştir. Türk halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam güven duydu. Darbe girişimine kararlı bir şekilde karşı çıktı ve demokrasiyi kurtardı. Ne yazık ki birçok masum insan özgürlüğünü savunurken hayatını kaybetti. 2016 yılının o dramatik temmuz günlerinde Bosna Hersek, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına güçlü desteğini göstermiştir. Temennimiz kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin barış, güvenlik ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden, modern ve müreffeh bir devlet olarak ilerleyişini sürdürmesidir. Bosna Hersek, terörizmle ve her türlü şiddet içeren aşırılıkla mücadeleye kararlıdır."

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