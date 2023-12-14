İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9865
  • EURO
    31,6976
  • ALTIN
    1892.6
  • BIST100
    7529.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • FETÖ'cü hain kendini acındırmaya çalışırken iltica oyununu ağzından kaçırdı!
Dünya

FETÖ'cü hain kendini acındırmaya çalışırken iltica oyununu ağzından kaçırdı!

Çeşitli yalan dolanlarla Avrupa'da tutunmaya çalışan FETÖ'cülerin sahte tutuklama kararlarıyla iltica ettikleri ortaya çıktı. İsviçre'ye iltica eden bir FETÖ'cü ülke basınına kendini acındırmaya çalışırken tutuklama kararlarının nasıl alındığını ağzından kaçırdı.

14 Aralık 2023 Perşembe 08:01 - Güncelleme:
FETÖ'cü hain kendini acındırmaya çalışırken iltica oyununu ağzından kaçırdı!
ABONE OL

İsviçre'ye iltica eden bir FETÖ'cü ülke basınına kendini acındırmaya çalışırken tutuklama kararlarının nasıl alındığını ağzından kaçırdı. Bunun üzerine konuyu derinlemesine araştıran İsviçre basını, "Birçok kişinin İsviçre makamlarına FETÖ üyesi oldukları ve takip edildiklerini ileri sürdükleri sahte belgeler sunduğu ortaya çıktı" haberlerine yer verdi.

SONRA SİLİNİYOR

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'den bu yıl yaklaşık 6 bin kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu yazan basın, "Başta sahte tutuklama kararları olmak üzere birçok sahte belgelerle Türkiye'de takip edildiğini iddia eden kişiler başvuruda bulunuyor. Kendisini PKK'lı olarak tanıtıp başvuranlar da var. Sahte belgelere dayanan işlemler, daha sonra yeniden siliniyor" dedi.

BİNLERCE FRANK ÖDÜYORLAR

İltica başvurusunun yapıldığı anda sahte belgelerle hazırlanan tutuklama kararının yeniden sistemden silindiği belirtilirken, bu işlem için Türkiye'deki FETÖ'cülere binlerce franklık ödeme yapıldığı öğrenildi. İsviçre Göç Dairesi sahtekârlıktan haberdar olduklarını ve kendi bünyelerindeki uzmanların bunu artık fark ettiklerini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.