İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • FETÖ'den soykırıma destek ziyareti! Terör elebaşının manevi oğlu İsrail'e moral verdi
Dünya

FETÖ'den soykırıma destek ziyareti! Terör elebaşının manevi oğlu İsrail'e moral verdi

İşgalci İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter ABD'deki bir Yahudi okuluna moral ziyaretinde bulundu. Görüntülerde FETÖ'cü Ener Kanter'in Yahudi çocuklara sarıldığı görüldü.

5 Kasım 2023 Pazar 21:59 - Güncelleme:
FETÖ'den soykırıma destek ziyareti! Terör elebaşının manevi oğlu İsrail'e moral verdi
ABONE OL

Katil İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapıyor. Yaşanan bu insanlık suçuna başta ABD olmak üzere Batılı devletler de arka çıkıyor. ABD ve Batı İsrail'e desteklerini sürdürüken bir destek de FETÖ'den geldi.

FETÖ'DEN KATLİAMLARA DESTEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Gazze'de soykırımlar yaşanırken ABD'de bir Yahudi okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Gazze'de binlerce masum çocuğun İsrail tarafından katledilmesine ses çıkarmayan FETÖ'cü Kanter, Yahudi çocukları bağrına bastı. Yahudi okuluna yaptığı ziyareti sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Kanter, İsrail'in soykırımlarının arkasında olduğu mesajını verdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.