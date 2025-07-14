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Dünya

Fico'dan AB'ye yaptırım tepkisi... ''Slovakya bağımsız bir ülkedir''

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesini Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini onaylamaya çağıran Çekya Başbakanı Petr Fiala'ya yazdığı mektupta, 'Slovakya demokratik ve bağımsız bir ülkedir.' ifadesini kullandı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Fico'dan AB'ye yaptırım tepkisi... ''Slovakya bağımsız bir ülkedir''
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Fico, sosyal medya platformu X hesabından, Çek mevkidaşının mektubuna verdiği yanıtı paylaştı.

Başbakan Fico, Slovakya'nın Rusya'ya 18. yaptırım paketini "koşulsuz" olarak onaylamasının talep edildiği mektubu aldığını bildirdi.

Fico, "Slovakya demokratik ve bağımsız bir ülkedir." ifadesini kullandı.

İlgili paydaşlarına Slovakya'nın 1 Ocak 2028'den sonra makul fiyatlarla gaz temin edebileceğine dair gerekli garantilerin verilmesini istediklerini aktaran Fico, "Bu Slovak ulusal çıkarlarını ilgilendiren bir konudur. Buna saygı göstermenizi rica ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fico, uluslararası arenadaki "gereksiz gerginliğe" verilecek en iyi yanıtın Slovakya ve Çekya hükümetlerinin ortak bir toplantı düzenlemesi olacağını belirterek, Fiala'yı en kısa sürede ülkesini ziyaret etmeye davet etti.

Çekya Başbakanı Fiala, Fico'ya yazdığı mektupta, Slovakya'nın AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketine ilişkin tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırmıştı.

Fiala, Slovak mevkidaşı Fico'yu Rusya'nın "saldırganlığına" karşı birlik ve kararlılığın sürdürülmesine katkıda bulunmaya davet etmişti.

Öte yandan Fico, dün düzenlenen bir basın toplantısında, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinde anlaşmak için AB Komisyonu ve ortaklarından garanti istediklerini belirtmişti.

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