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Dünya

Fiji, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını duyurdu

Güney Pasifik'te yer alan Fiji, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını duyurdu.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Fiji, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını duyurdu
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Fiji Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kabinenin Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Kudüs'te bulunmasına karar verdiği belirtildi.

Sürecin tamamlanması için Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ilgili kurumlarla istişare halinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Fiji ve İsrail 1970 yılında diplomatik ilişkiler kurmuş, güvenlik, barışı koruma, tarım ve iklim değişikliği alanlarında ortaklıklar oluşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Fiji hükümetini, Yahudi halkının ebedi başkenti olan Kudüs'te büyükelçilik açma yönündeki tarihi kararından dolayı takdir ediyorum. Teşekkürler İsrail'in dostu Başbakan Sitiveni Rabuka." ifadelerini kullandı.

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile bir araya gelmiş, görüşmede, Kudüs'te büyükelçilik açma niyetlerini dile getirmişti.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay ve Papua Yeni Gine'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor.

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