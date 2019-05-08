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'Fil Adam'ın mezarı bulundu

İngiltere’de deri hastalığı nedeniyle 19. yy’da sirklerde ‘Fil Adam’ olarak çalışan Joseph Merrick’in mezarı 130 yıl sonra tespit edildi. 

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İskelet ve yumuşak doku deformasyonu nedeniyle yaşadığı dönemde ucube gösteri öznesi ve tıbbi merak konusu olan, ‘Fil Adam’ olarak bilinen Joseph Merrick’in mezarı hakkındaki sır perdesi 130 yıl sonra ortadan kalktı. İskeleti ölümünden bu yana Royal London Hastanesi’nde korunan Merrick’in, 1890’daki vefatının ardından yumuşak dokusunun Epping Ormanı yakınındaki Londra Mezarlığı’na gömüldüğü tespit edildi. 

ANIT TALEBİ 

Merrick hakkında bir biyografi yazan Vigor-Mungovin, mezarlık kayıtlarını incelerken ölüm tarihine yakın bölümlere bakarken Joseph Merrick’in ismini ikinci sayfada gördüğünü bildirdi. Mezarlıkta yaptığı araştırma sonucu belirli bir noktayı işaretlemeyi başaran Vigor-Mungovin, “Yetkililer bu noktayı işaretlemek için küçük bir plaket yapılabileceğini söyledi ki bu harika olur. Umarım memleketi Leicester’da de bir anıt yapılır” ifadelerini kullandı. 

Joseph Merrick kimdir?

İngiltere’nin Leicester kentinde Ağustos 1862’de dünyaya gelen Joseph Merrick, doğuştan fiziksel anomalisi nedeniyle yıllarca sirklerde Fil Adam olarak görev yaptı. Merrick, 11 Nisan 1890’da 27 yaşında yatmaya çalışırken başının ağırlığını kaldıramadığı için oksijensiz kalarak hayatını kaybetti. Hastalığının nedeni hala tam olarak bilinmeyen Merrick’in ender bir genetik hastalık Proteus sendromuna sahip olduğu tahmin ediliyor. 

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