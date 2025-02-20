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Dünya

Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devraldı

Fransa, Fildişi Sahili'ndeki Port-Bouet askeri üssünü Fildişi ordusuna teslim etti.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devraldı
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Üstte düzenlenen devir teslim törenine, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meyliet Kone, Savunma Bakanı Tene Birahima Ouattara ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu katıldı.

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Ouattara, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin yeni bir aşamaya ulaştığının altını çizerek, üssün devredilmesi kararının ortak alındığını kaydetti.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise Fransa'nın ülkedeki varlığının kaybolmadığını aksine dönüştüğünü belirterek, ülkede kalacak 80 askerle Fransız mevcudiyetinin devam edeceğini söyledi.

Tören sonunda Fransa'ya ait Port-Bouet askeri üssü Fildişi Sahili Silahlı Kuvvetleri'ne devredildi ve üsse Fildişi Sahili'nin ilk Genelkurmay Başkanı General Ouattara Thomas d'Aquin'in adı verildi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, yeni yıl vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki Fransız askeri üssünün ocak ayı içerisinde ülkesine devredileceğini duyurmuştu.

Port-Bouet askeri üssü, 1978'de 232 hektarlık bir alanda kurulmuştu.

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