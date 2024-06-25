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Dünya

Fildişi Sahili'nde sel felaketi: 24 ölü

Fildişi Sahili'nde bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Haziran 2024 Salı 19:41 - Güncelleme:
Fildişi Sahili'nde sel felaketi: 24 ölü
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Meteroloji Ajansı, ülkenin en büyük kenti Abidjan'da bir haftadır etkisini sürdüren aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abidjan'ın bazı bölgelerine ortalamanın 4 katından fazla yağış düştüğü ve kent genelinde birçok bölgede toprak kayması meydana geldiği kaydedildi.

Batı Afrika'da yer alan Fildişi Sahili'nde haziranda başlayan yağış sezonu ekime kadar devam ediyor. Çarpık kentleşme ve altyapı sorunları nedeniyle yağış sezonunda her yıl can kayıpları yaşanıyor.

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