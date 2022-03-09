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Dünya

Filipinler 17 Rus askeri nakil helikopterinin satın alımından vazgeçmeyecek

Filipinler Hükümeti, Rusya'yla imzaladığı ve ilk ödemesini yaptığı 17 askeri nakil helikopterinin satın alımına ilişkin anlaşmadan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:17
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Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Rusya ile geçen yıl kasımda imzalanan ve ilk ödemesi ocakta yapılan 249 milyon dolarlık Mi-17 helikopteri satın alma anlaşmasını şu an için bozmayı düşünmediklerini belirtti.

Bakan Lorenzana, gazetecilerin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının alımı etkileyip etkilemeyeceğine dair sorusunu, "Bunu zaman gösterecek." şeklinde cevapladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Rusya'nın kınanmasına yönelik karara destek veren Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkilerine dair endişelerini paylaşmış ancak kişisel olarak Rusya'yı kınamamıştı.

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