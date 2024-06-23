Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr: Anlaşmazlıkları savaşla değil barışla çözelim

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ni denetlemekle görevli Batı Saha Komutanlığına yaptığı ziyarette, ihtilaflı sularda yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Marcos Jr, askerlerin "yoğun provokasyon karşısında itidalli" davrandıklarını belirterek, anlaşmazlıkları savaşla değil barışçıl yollarla çözüme kavuşturmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

- İKİ GEMİ ÇARPIŞMIŞTI



Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait gemi, 17 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmıştı.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait ikmal gemisinin İkinci Thomas Sığı yakınındaki sulara "yasa dışı girdiği", Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak "çarpışmaya sebep olduğu" belirtilmişti.

- İKİNCİ THOMAS SIĞI



Egemenlik ihtilaflarının odağında yer alan Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolünde bulunan İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti.

Çin ise bu ayın başında Filipinler'in resif çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürmüştü.